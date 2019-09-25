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توك شو

الإرهابي هاني صبري يدعي أنه فقير ويصرف من جيبه على معارضة النظام.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:54 ص
لإرهابي هاني صبري
لإرهابي هاني صبري يدعي أنه فقير ويصرف من جيبه على معارضة الن
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، تسجيل صوتي للإرهابي الإخواني هاني صبري من أحد جروبات الإخوان السرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الإرهابي هاني صبري في التسجيل الصوتي:" عمرو اديب وصلنا للإعلام، وانا بطلب تسجيل فيديوهات مع الشباب في الشارع للتعرف على آرائهم في البلد، ولدينا بنات بميت راجل وألحوا على النزول لنقل نبض الشارع لمواقع التواصل الاجتماعي بناء على طلبي ".

وأكمل الإرهابي هاني صبري:" انا راجل معارض للنظام، وجروب الكوادر هو الذي يقودون الحركة، وانا ادفع من جيبي الخاص على دعم معارضة النظام، والطريقة بتاعتنا ناجحة كي تصل إلى الإعلام على الرغم من أن إمكاناتنا بسيطة جدا".

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