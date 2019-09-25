الكلاب تهاجمنا ..اهالي عبد الحكيم رفاعى بـ مكرم عبيد يستغيثون

شكت المواطنة سلوى حمزة ،من سكان شارع عبد الحكيم رفاعي متفرع من امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة.



وتقول فى رسالتها : الكلاب عددهم كبير ويروعوا السكان والاطفال بالمنطقة . وكادت الكلاب تلتهم اطفالنا اكثر من مرة حيث عشرات الكلاب تهجم علينا وتمنع اطفالنا من الذهاب للمدارس . كما ان هناك عشرات الكلاب في الشوارع المتفرعة من شارع عبد الحكيم الرفاعي مثل شارع نور الدين بهجت لوجود مصدر لهم عند الحديقة امام التوحيد والنور امتداد مكرم عبيد حيث يجلس عمال باليومية يجلسوا ويشوهوا المكان ويتركوا فضلاتهم به مما يشوه امتداد مكرم عبيد وهو حي راق في مدينة نصر.



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