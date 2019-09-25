متحدث البرلمان لـ اردوغان: كفاك كذباً وكرهاً لمصر وانظر للمجازر التي ترتكبها ضد شعبك

وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤكدا أن كلمته امام الأمم المتحدة تؤكد للعالم كله أنه أصيب بالهوس والجنون خاصة أنه استخدم الورقة السورية كورقة ضغط على العالم .





وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره منذ قليل أن أردوغان يعاني من حالة جنون وهوس منذ وصوله للحكم وكشف عن هويته الإخوانية بمجرد سقوط احلامه فى قيادة المنطقة والآن يرسل تهديدات واضحة وصريحة من أمام الأمم المتحدة لأوروبا بورقة اللاجئين السوريين، وفتح الباب لهم للهجرة لأوروبا، ويمارس عملية ابتزاز علنية أمام العالم أجمع مؤكدا ان المهووس أردوغان تحدث عن سوريا والأكراد والنظام العالمي والأمم المتحدة ومحمد مرسي إلا أنه لم يتحدث عن تركيا وشعبها نهائيا.





ووجه الدكتور صلاح حسب الله حديثه لـ" اردوغان " قائلا: " انت ليس لك اى قيمة وكلامك مرفوض جملة وتفصيلا من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية وليس من حقك ولا حق غيرك ان تريد معرفة كيفية وفاة محمد مرسى وجمال خاشقجي ".



