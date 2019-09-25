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محافظات

تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بكورنيش المنيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:21 ص
تحطم 8 سيارت وإصابة
تحطم 8 سيارت وإصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى بكورنيش المنيا
ايمن رياض
شهد شارع الكورنيش بمدينة المنيا حادث تصادم سيارتين مما اسفر عن اصابة 3 أشخاص وتحطم 6 سيارات أخرى كانت متوقفة بجانب الطريق بالقرب من نادى أعضاء هيئة التدريس .

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشارع الكورنيش حيث اصطدمت سيارة مسرعة بسيارتين كانتا تسير بالأمام ونتج عن ذلك تحطم 5 سيارات أخرى جميعها ملاكي، كانت تقف في الانتظار على جانب الطريق أمام نادي أعضاء هيئة التدريس.

كما اندفعت سيارة نحو الجزيرة الوسطى بشارع الكورنيش بالقرب من نقابة المهندسين، وتسبب ذلك في سقوط 3 أعمدة إنارة بنهر الطريق مما أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام.

انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف وتم نقل 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إلى المستشفى العام تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بكورنيش المنيا
تحطم 8 سيارات وإصابة 3 أشخاص في حادث مروري بكورنيش المنيا

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