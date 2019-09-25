إرهابي يعترف بالحصول على تمويل من دول أجنبية ودعم المخابرات التركية للتحريض ضد مصر.. فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تسجيلاً صوتياً للإرهابي الإخواني أحمد أبو عمار يؤكد فيه أنهم للحصول على تمويلات من دول أجنبية من أجل التحريض على الدولة المصرية.





وقال الإرهابي أحمد أبو عمار في التسجيل الصوتي: "قمنا بإنشاء صفحات تضم مئات الآلاف وتتصدّر شخصيات للانتفاضة، للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها".



