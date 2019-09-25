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إرهابي يعترف بالحصول على تمويل من دول أجنبية ودعم المخابرات التركية للتحريض ضد مصر.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
إرهابي يعترف بالحصول
إرهابي يعترف بالحصول على تمويل من دول أجنبية
هاني حسين
عرض الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تسجيلاً صوتياً  للإرهابي الإخواني أحمد أبو عمار يؤكد فيه أنهم للحصول على تمويلات من دول أجنبية من أجل التحريض على الدولة المصرية.

وقال الإرهابي أحمد أبو عمار في التسجيل الصوتي: "قمنا بإنشاء صفحات تضم مئات الآلاف وتتصدّر شخصيات للانتفاضة، للتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها".

وأكمل الإرهابي أحمد أبو عمار:" بنينا صفحة كبيرة باسم الانتفاضة على مواقع التواصل الاجتماعي كي يتم تداول الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي ونحصل على دعم من دول، وهناك تواصل مع المخابرات التركية في هذا الأمر، ونعمل على بناء كيان ثوري كبير لديه صفحة على الفيسبوك تضم متابعين أكثر ".

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