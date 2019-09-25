مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

انهمرت إحدى أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية في البكاء، قائلة: «كلنا بنحبك ياريس وانا بقولها نيابة عن الجالية المصرية في أمريكا».
ووجهت المواطنة المصرية خلال لقائها في برنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد» رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «بنحبك جديا ياريس ونثق فيك وفي كل قراراتك، والجالية المصرية في أمريكا بتحبك و احنا بنعشق وانت حتة من مصر».
وقالت: «هل المصريون نسيوا الناس اللي كانت بتموت في طوابير العيش وأنابيب البوتاجاز والبنزين والعشوائيات»، متابعة «لما الرئيس السيسي يأتي إلى أمريكا نشعر بأن حته من مصر جاءت لنا هنا».
واستكملت أن «في حكم جماعة الإخوان الإرهابية السيدات والفتيات كانوا بيخافوا ينزلوا الشارع، المصريون نسيوا كل ده»، مؤكدة أنها مهما بعدت عن مصر لكن الجذور والأصل في مصر لا تستطيع ان تنسى أبدا.