مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

انهمرت إحدى أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية في البكاء، قائلة: «كلنا بنحبك ياريس وانا بقولها نيابة عن الجالية المصرية في أمريكا».





ووجهت المواطنة المصرية خلال لقائها في برنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد» رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «بنحبك جديا ياريس ونثق فيك وفي كل قراراتك، والجالية المصرية في أمريكا بتحبك و احنا بنعشق وانت حتة من مصر».





وقالت: «هل المصريون نسيوا الناس اللي كانت بتموت في طوابير العيش وأنابيب البوتاجاز والبنزين والعشوائيات»، متابعة «لما الرئيس السيسي يأتي إلى أمريكا نشعر بأن حته من مصر جاءت لنا هنا».



