ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:13 ص
مصرية تنهمر في البكاء
مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة
كـريـم الـخـطـيـب
انهمرت إحدى أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية في البكاء، قائلة: «كلنا بنحبك ياريس وانا بقولها نيابة عن الجالية المصرية في أمريكا».

ووجهت المواطنة المصرية خلال لقائها في برنامج «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد» رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: «بنحبك جديا ياريس ونثق فيك وفي كل قراراتك، والجالية المصرية في أمريكا بتحبك و احنا بنعشق وانت حتة من مصر».

وقالت: «هل المصريون نسيوا الناس اللي كانت بتموت في طوابير العيش وأنابيب البوتاجاز والبنزين والعشوائيات»، متابعة «لما الرئيس السيسي يأتي إلى أمريكا نشعر بأن حته من مصر جاءت لنا هنا».

واستكملت أن «في حكم جماعة الإخوان الإرهابية السيدات والفتيات كانوا بيخافوا ينزلوا الشارع، المصريون نسيوا كل ده»، مؤكدة أنها مهما بعدت عن مصر لكن الجذور والأصل في مصر لا تستطيع ان تنسى أبدا.

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. 7 شخصيات من جنسيات أجنبية يحرضون ضد مصر ويدعون للتظاهر.. اعترافات مثيرة

بـ 3 عادات يومية.. هتخفي من سرطان الثدي

بـ بشرة برونزية.. حلا شيحة بـ اطلالة غير موفقة في مهرجان الجونة السينمائي

مصرية تنهمر في البكاء أمام الأمم المتحدة وتوجه رسالة للرئيس السيسي.. شاهد

قرار عاجل من القضاء الإداري بخصوص حظر النقاب في الأماكن العامة

اخبار نادى الزمالك اليوم 24 - 9 - 2019.. رحيل خالد بوطيب.. وصفقة جديدة بـ فرمان ميتشو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور