ملخص وأهداف مباراة برشلونة وفياريال 2-1 بالدوري الإسباني.. فيديو

استعاد برشلونة توازنه من جديد بعد تحقيق الفوز على فياريال بهدفين مقابل هدف، في مباراة جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على أرضية ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة رقم خمسة في الدوري الإسباني.





الهدف الأول جاء في الدقيقة السادسة من ركلة ركنية لمصلحة برشلونة نفذها ميسي نحو القائم الأول، ووصلت إلى جريزمان الذي سدّد رأسية نحو أعلى يمين الحارس في الزاوية الصعبة معلنًا عن إحراز هدف التقدم الأول لمصلحة فريقه.





وأحرز برشلونة ثاني الأهداف في الدقيقة 18 من كرة وصلت إلى أرتور خارج منطقة الجزاء، سدّد من خلالها الكرة بقوة على يمين حارس المرمى الذي لم يحرك ساكنًا بعد أن اتجهت الكرة نحو الزاوية الصعبة، وسكنت الشباك معلنةً عن الهدف الثاني لمصلحة برشلونة.





كازورلا قام بالرد على هدف أرتور قبل لحظات من نهاية الشوط الأول أحرز هدفًا بنفس الطريقة في شباك تير شتيجين.



