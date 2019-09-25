أول تعليق من محمد يوسف على فايلر المدير الفني للأهلي.. فيديو

أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أن بداية السويسري فايلر ناجحة للغاية.
وقال محمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "بداية فايلر ناجحة للغاية، لديه فريق جيد تكون في 7 أشهر من صفقات جديدة أو تعاقدات يناير".
وأكمل: "من الصعب الحكم عليه إلا قبل شهرين أو ثلاثة، لكي تظهر بصمته وعمله بشكل أكبر، والفترة القادمة سنرى أكثر".
وأضاف: "من الطبيعي أن يغير في طرق اللعب، فهناك ضغط مباريات بشكل قوي في وقت قصير، ولا يقدر الاعتماد على 14 لاعباً فقط في ظل كثافة المباريات، فيجب أن يكون لديه 22 لاعباً جاهزاً للمباريات".