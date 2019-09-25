ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من محمد يوسف على فايلر المدير الفني للأهلي.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:46 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
عمرو ابوبكر
أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أن بداية السويسري فايلر ناجحة للغاية.

وقال محمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "بداية فايلر ناجحة للغاية، لديه فريق جيد تكون في 7 أشهر من صفقات جديدة أو تعاقدات يناير".

وأكمل: "من الصعب الحكم عليه إلا قبل شهرين أو ثلاثة، لكي تظهر بصمته وعمله بشكل أكبر، والفترة القادمة سنرى أكثر".

وأضاف: "من الطبيعي أن يغير في طرق اللعب، فهناك ضغط مباريات بشكل قوي في وقت قصير، ولا يقدر الاعتماد على 14 لاعباً فقط في ظل كثافة المباريات، فيجب أن يكون لديه 22 لاعباً جاهزاً للمباريات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابراهيم سعيد: عودة شيكابالا مفيدة للزمالك.. وخالد بوطيب مهاجم كسول

سيد معوض يكشف حقيقة ترشيحه للعمل بالمنتخب

سيد معوض: فايلر تعرض للضغوط قبل قدومه لـ الأهلى.. فيديو

الليلة .. تامر عبد الحميد ضيف برنامج الماتش

محمد بركات: انطباعات لاعبي الأهلي عن فايلر لا تكفي لتقييمه .. فيديو

أحمد حسن: جاهز لأي منصب في المنتخب.. والجيل الحالي يحتاج لتعامل مختلف.. فيديو

ترشيحاتنا

دخل المستشفى.. أحمد موسى يفجر مفاجأة حول مترجم قناة الجزيرة.. فيديو

قرار عاجل من القضاء الإداري بخصوص حظر النقاب في الأماكن العامة

مهرجان الجونة.. شاهد روعة فساتين بوسى شلبى وليلى علوى

كنت باخد 5 جنيه فى اليوم.. أحمد فلوكس ينفعل على الهواء بسبب محمد علي.. فيديو

مفاجأة مدوية.. 7 شخصيات من جنسيات أجنبية يحرضون ضد مصر ويدعون للتظاهر.. اعترافات مثيرة

اخبار الفن.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. محمد على يهاجم عمرو دياب.. الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور