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مرأة

بـ فستان يشبه الفراشة.. درة بـ اطلالة ناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:54 ص
درة زروق
درة زروق
آية التيجي
نشرت الفنانة درة زروق صورًا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بـ اطلالة رقيقة وجذابة، تشبة الفراشة، وذلك خلال حضورها في اليوم السادس لمهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت درة زروق فستاناً باللون الأزرق الجنزاري، وشفاف من منطقة الظهر، وقصير من الامام، وبـ ذيل طويل من الخلف، وهو ما أبرز من أناقتها، وأنوثتها بشكل كبير، والتي أشرفت عليها الاستايلست يمنى مصطفى.

واختارت أن يكون شعرها إلى الوراء، وبعمله كحكة من الخلف، وهو ما ابرز من إطلالتها، وقد اختارت خبيرة التجميل والميكب ارتيست مني جمال بعض اللمسات البسيطة من المكياج، فقد ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والآي لاينر، مع وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه.

واكملت درة زروق إطلالتها بارتداء بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث انها اختارت ارتداء قرطين ناعمين وخواتم انيقة على اليدين، باللون الفضي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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