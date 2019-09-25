محمد يوسف يوضح الفارق بين مدربي أحمال الأهلي "ليندمان واليخاندرو"

أشاد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، بـ اليخاندرو مدرب الأحمال الذي كان يعمل بجهاز لاسارتي بالأهلي.



وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: اليخاندرو كان يؤدي عمله بشكل منتظم وجيد، وحقق الفارق مع الاهلي مشيرا بأن معدل الإصابات معه كان أقل.



وانتقل بالحديث على ليندمان قائلا: "مكنش مركز" وانضمامه جاء بسبب عمله، وليس تلبية لطلبات الجمهور.

