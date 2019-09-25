انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة.. سلامة: دعوة السيسي بشأن السودان توقيتها حاسم

أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، أن دعوة الرئيس السيسي ومطالبته للمجتمع الدولى برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة مهمة للغاية وفى توقيت حاسم، لافتًا إلى أنها تنعكس على الخرطوم على كافة المستويات سواء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وغيرها.





وأضاف "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بدون أي شك إذا لبّي المجتمع الدولى نداء الرئيس المصري ونداء أيضًا الحكومة السودانية الممثلة فى رئيس وزرائها أو رئيس المجلس السيادى الممثل فى الفريق أول البرهان سيجعل السودان مقبلا على انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة وينعش آمالها فى التنمية المنتظرة.





وتابع: أن الخطوة ستصب فى مصلحة السودان من حيث إن الدول أو المنظومات التى كانت تحظر المعونة أو المنح أو القروض من شأنه أن يجعل السودان دولة طبيعية وليست استثنائية خارج المنظومة الدولية بعد ما أدرجته الإدارة الأمريكية فى 1993 على قوائم الإرهاب.





وأكد "سلامة"، أن المطالب المصرية لاتقتصر على ابعاد تنموية اقتصادية فحسب، فربما تكون إدارة الرئيس الأمريكى السابق أوباما قد ساعدت السودان ماليا واقتصاديا ولكن مازال موسم بما يُشكل أثارًا أدبيًا ومعنويًا وسياسيًا فى محيط الدول والمنظمات.





وعاد "سلامة"، ليشير إلى أنه بمجرد أن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيقوم بتقديم بطلب لصندوق النقد بإقراض ضخم يجعله يتعافى من كبوته الاقتصادية.





وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



