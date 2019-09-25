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رياضة

تحديد مدة غياب ميسي مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:56 ص
ميسي أثناء اللقاء
ميسي أثناء اللقاء قبل خروجه
أحمد هاني
حقق فريق برشلونة فوزًا بشق الأنفس على ضيفه فياريال بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الكامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل البارسا، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أن أفضل لاعب في العالم خرج متأثرًا بالإصابة مع مطلع الشوط الثاني .

شبكة راديو كتالونيا الإسبانية الإذاعية أفادت بأن ميسي لن يكون بمقدوره المشاركة في مباراة البارسا المقبل في الدوري الإسباني أمام خيتافي.

وأكدت الشبكة الإذاعية أن ميسي مستبعد عمليًا من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء من الأسبوع القادم في الكامب نو.

وسيتضح كل شيء بخصوص إصابة ميسي و مدة غيابه عن الفريق الكتالوني بشكل دقيق بعد الفحوصات الطبية التي سيخضع لها على موضع الإصابة يوم الأربعاء.

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