تحديد مدة غياب ميسي مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

حقق فريق برشلونة فوزًا بشق الأنفس على ضيفه فياريال بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الكامب نو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.





وشهد تشكيل البارسا، تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج حديثا بجائزة أفضل لاعب في العالم، إلا أن أفضل لاعب في العالم خرج متأثرًا بالإصابة مع مطلع الشوط الثاني .





شبكة راديو كتالونيا الإسبانية الإذاعية أفادت بأن ميسي لن يكون بمقدوره المشاركة في مباراة البارسا المقبل في الدوري الإسباني أمام خيتافي.





وأكدت الشبكة الإذاعية أن ميسي مستبعد عمليًا من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء من الأسبوع القادم في الكامب نو.



