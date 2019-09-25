محمد يوسف يتحدث عن مهاجم الزمالك.. قائد الأبيض

أشاد محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، بمهاجم الزمالك الهداف مصطفى محمد.
وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مصطفى من العناصر المميزة، خرج للاعارة من قبل، والان لديه فرصة لقيادة الأبيض.
وأفصح: كنت أقود بتروجت وواجهت طنطا بالدوري، وأحرز هدف التعادل أمامنا في الدقيقة الأخيرة، فهو يجيد الالتحام داخل الـ18 بشكل مميز.
وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مصطفى من العناصر المميزة، خرج للاعارة من قبل، والان لديه فرصة لقيادة الأبيض.
وأفصح: كنت أقود بتروجت وواجهت طنطا بالدوري، وأحرز هدف التعادل أمامنا في الدقيقة الأخيرة، فهو يجيد الالتحام داخل الـ18 بشكل مميز.