مواطنة مصرية تنفعل أمام الأمم المتحدة: يا مصريين حافظوا على وطنكم والرئيس السيسي

انفعلت مواطنة من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة بسبب الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها.





وقالت المواطنة المصرية خلال لقائها في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»: «يسقط كل خائن وعميل، وأقول للشعب المصري حافظ علي مصر، لأن البلد لو سقطت هذه المرة هنموت على الشواطئ وهنتبهدل وحافظوا على وطنهم ولا تعطوا فرصة لأهل الشر أعداء الوطن».



