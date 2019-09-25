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مواطنة مصرية تنفعل أمام الأمم المتحدة: يا مصريين حافظوا على وطنكم والرئيس السيسي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:05 ص
مواطنة مصرية تنفعل
مواطنة مصرية تنفعل أمام الأمم المتحدة
كـريـم الـخـطـيـب
انفعلت مواطنة من أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة بسبب الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانهم التي تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها.

وقالت المواطنة المصرية خلال لقائها في برنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»: «يسقط كل خائن وعميل، وأقول للشعب المصري حافظ علي مصر، لأن البلد لو سقطت هذه المرة هنموت على الشواطئ وهنتبهدل وحافظوا على وطنهم ولا تعطوا فرصة لأهل الشر أعداء الوطن».

وتابعت: «أوعوا تنسوا إن إحنا قولنا للرئيس السيسي انزل لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتحمل كل الصعاب، من أجل مصر والمصريين، وأحيي الشعب المصري لأنه أصيل لأنه الشعب الوحيد اللي مش بيسيب وطنه، وأقول حافظوا على وطنكم لأن الرئيس السيسي بيحبكم ويخلف عليكم وبيعمل لمصر والمصريين».

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