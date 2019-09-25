محمد يوسف يوضح أهمية دور المدرب المساعد مع الجهاز الفني الأجنبي

أوضح محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، دور المدرب المساعد مع الجهاز الفني الأجنبي.
وقال يوسف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عملت من قبل مع مانويل جوزيه وحسام البدري ثم عدت مع كارتيرون، والمطلوب كمدرب مساعد أن تعلم ماهو دورك".
وأضاف : "المدرب المساعد مع جهاز فني أجنبي مطلوب منه نقل المعلومات في وقت معين بالبداية، وبعد ذلك المدير الفني يكون رؤيته ويعرف المنافسين".
وأتم : "في حالة مجيئ مدير فني أجنبي على مباريات مباشرة فإنه يسمع للمصري بالبداية، والمدرب الذي يعمل بالأهلي يجب أن ينصت جيدًا بعد ذلك ينبي قراراته".