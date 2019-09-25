محمد يوسف يوضح أهمية دور المدرب المساعد مع الجهاز الفني الأجنبي

أوضح محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، دور المدرب المساعد مع الجهاز الفني الأجنبي.‏





وقال يوسف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عملت من قبل مع ‏مانويل جوزيه وحسام البدري ثم عدت مع كارتيرون، والمطلوب كمدرب مساعد أن تعلم ماهو دورك".‏





وأضاف : "المدرب المساعد مع جهاز فني أجنبي مطلوب منه نقل المعلومات في وقت معين بالبداية، وبعد ذلك المدير ‏الفني يكون رؤيته ويعرف المنافسين".‏



