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رياضة

محمد يوسف يوضح أهمية دور المدرب المساعد مع الجهاز الفني الأجنبي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
عمرو ابوبكر
أوضح محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، دور المدرب المساعد مع الجهاز الفني الأجنبي.‏

وقال يوسف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عملت من قبل مع ‏مانويل جوزيه وحسام البدري ثم عدت مع كارتيرون، والمطلوب كمدرب مساعد أن تعلم ماهو دورك".‏

وأضاف : "المدرب المساعد مع جهاز فني أجنبي مطلوب منه نقل المعلومات في وقت معين بالبداية، وبعد ذلك المدير ‏الفني يكون رؤيته ويعرف المنافسين".‏

وأتم : "في حالة مجيئ مدير فني أجنبي على مباريات مباشرة فإنه يسمع للمصري بالبداية، والمدرب الذي يعمل بالأهلي ‏يجب أن ينصت جيدًا بعد ذلك ينبي قراراته".‏

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