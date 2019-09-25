زيادة غير متوقعة في أسعار سكودا.. تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار سكودا skoda اليوم في مصر 25-9-2019.



skoda

سكودا فابيا تبدأ من 319.900 جنيه حتى 330.000 جنيه لأعلى فئة.



سكودا أوكتافيا تبدأ من 385.000 جنيه حتى 490.000 جنيه لأعلى فئة.



سكودا سوبيرب تبدأ من 495.000 جنيه حتى 665.900 جنيه لأعلى فئة.



سكودا كاروك تبدأ من 560.000 جنيه حتى 625.000 جنيه لأعلى فئة.



سكودا كودياك تبدأ من 550.000 جنيه حتى 735.900 جنيه لأعلى فئة.