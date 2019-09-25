فريق واما يطرح كليب شمس بحر .. فيديو

طرح فريق واما الغنائي فيديو كليب أغنيتهم الجديدة والتي تحمل أسم "شمس بحر" عبر القناه الرسمية الخاصة بنجوم ريكوردز عبر موقع "اليوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية :"شمس بحر ومكان ننسا فيه نفسنا .. سبلى روحك وعيش جوا حضنى أنا .. عيني مش شايفة غيرك قصادى هنا .. والقمر والنجوم غيرانين مننا .. يالا يالا يالا .. نسرق ليلة من الأيام دى الليلة اللى فى بالنا .. لو بحلم بالجنة أوعى حبيبى تفوقنى".



"شمس بحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقى وميكساج نادر حمدي، وتسجيل غناء محمد إسماعيل، وديجيتال ماستر: أليكس جوردون، ستديوهات أبى رودز لندن، منتج منفذ اسلام اسماعيل.