ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فريق واما يطرح كليب شمس بحر .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:48 ص
واما
واما
آيه عاطف
طرح فريق واما الغنائي فيديو كليب أغنيتهم الجديدة والتي تحمل أسم "شمس بحر" عبر القناه الرسمية الخاصة بنجوم ريكوردز عبر موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"شمس بحر ومكان ننسا فيه نفسنا .. سبلى روحك وعيش جوا حضنى أنا .. عيني مش شايفة غيرك قصادى هنا .. والقمر والنجوم غيرانين مننا .. يالا يالا يالا .. نسرق ليلة من الأيام دى الليلة اللى فى بالنا .. لو بحلم بالجنة أوعى حبيبى تفوقنى".

"شمس بحر" كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقى وميكساج نادر حمدي، وتسجيل غناء محمد إسماعيل، وديجيتال ماستر: أليكس جوردون، ستديوهات أبى رودز لندن، منتج منفذ اسلام اسماعيل.

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. محمد على يهاجم عمرو دياب.. الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

السؤال ده مفخخ .. إجابة دار الإفتاء على سؤال عبر صفحتها على فيسبوك

في بيان من 6 نقاط .. مصر تفضح نظام أردوغان الإرهابي أمام العالم

مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق يفجر تفاصيل جديدة حول خماسية صن داونز

أحمد موسى يوجه رسالة +18 لـ جمال ريان على الهواء.. فيديو

أعتذر عن الشتيمة.. فيفى عبده تكشف سبب هجومها على الهارب محمد على ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور