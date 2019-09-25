فتاوى تشغل الأذهان.. حكم قراءة القرآن في المنزل بـ شورت.. وقت سجود السهو في الصلاة وكيفية إخراج زكاة الأراضي الزراعية والمعدة للتجارة

فتاوى تشغل الأذهان

حكم قراءة القرآن في المنزل بـ شورت

حكم صلاة من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة

هل الشبكة في الخلع من حق الزوج أم الزوجة.. المفتي السابق يجيب

وقت سجود السهو في الصلاة

زكاة الأراضي الزراعية والمعدة للتجارة.. تعرف عليها





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز قراءة القرآن في المنزل من شخص يرتدي "شورت قصير"، تصح ولا حرج فيها وإن كان هذا خلاف الأدب.





وأضاف، أمين الفتوى، أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، مشيرا إلى أنه يجب ستر الركبة حتى لا يكشف شيءٌ من عورة الإنسان.





وأشار إلى أنه بالنسبة للصلاة بالشورت، بإن الركبة تحتاج إلى السترة أثناء الصلاة ، ولو الثوب تحت الركبتين الصلاة صحيحة لكن يشترط تطويل البنطلون بحيث تغطي الركبتين.





وأضاف أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة وأن الفخذ عورة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي مكشوف الفخذ، بل يجب أن يستر الفخذ وما تحت السرة.





وتابع: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غطِّ فخذك فإن فخذ الرجل من عورته" وهو صحيح.





وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة صلاته صحيحة، وليس عليه سجود السهو لنسيانها.





وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بأحد الدروس الدينية فى سؤال يقول صاحبه (أحيانا في الصلاة انسى هل قرأت الفاتحة أم لا ماذا افعل؟)، عليك ان تعيد الصلاة مرة أخرى لأن قراءة الفاتحة فى الصلاة ركن من أركان الصلاة.





وأشار الى أنه يجب على من نسي قراءة الفاتحة أن يقرأها لأنه لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج فهي خداج»، أى ناقصة.





وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الخلع شرعًا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعًا عند عامة الفقهاء سلفًا وخلفًا، ودليل جوازه قولُه تعالى في محكم كتابه: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ»، [البقرة:229].





وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.





وأضاف «جمعة» فى فتوى لها، أنه من الثابت والمقرَّر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود -رضي الله تعالى- عنه: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح» رواه أحمد.





وأكد المفتى السابق، أنه قد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر، فإذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حَكَمَ به القاضي عند عدم التراضي، كان على المرأة أن تردَّ للزوج المهر الذي قبضته، ومنه الشبكة.





وقال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل.





وأضاف أشرف الفيل، خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، إن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، فهى من السور المهمة فى الصلاة، ولو تركها فى ركعة من ركعات الصلاة فتكون هذه الركعة يبطل الركعة وليست الصلاة كلها.





وأوضح أشرف الفيل، أن السهو هو أن يترك الإنسان جزءا من الصلاة هل إنه جاء بـ4 ركعات أم 3 فيبني على الأقل ويأتى بركعة أخرى ويسجد سجود السهو بعد السلام لأنه قد تكون هذه هى الركعة الخامسة، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك نقص فى الصلاة فالسجود قبل التسليم وإذا كانت زيادة فى الصلاة فالسجود يكون بعد التسليم.





وتابع أشرف الفيل قائلًا: إنه يجب على المصلى أن يحافظ على السنة القلبية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة، وأنه إذا أراد أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك.





وأشار إلى أنه حتى يركز المصلى فى الصلاة عليه أن يجعل نظره الى موضع السجود، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفع صوته قليلًا بحيث عندما يسمع نفسه يركز ومرة بعد الأخرى سينصرف الشيطان وتكون الصلاة خالية من السهو.





وورد سؤال للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، من متصل يقول "هل على جميع الأراضي الزراعية زكاة".





وأجاب مفتي الديار المصرية السابق في فتوى مسجلة له قائلا: إن هذا الأمر محل خلاف بين الفقهاء، فهناك مذهب لأبو حنيفة يقول أن الزكاة تكون على كل ما تنتجه الأرض، وتخرج إذا كانت مروية بالآلة 5% من إنتاج الأرض حال تجاوز 650 كيلو جراما، وإذا كانت مروية بمطر السماء مثلما في المراعي والغابات الكبيرة في إفريقيا يكون 10% من الإنتاج.



