تعرف على الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية الجديدة لطلابها

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدًا فنيًا متوسطًا حكوميًا.





وافتتحت وزارة التعليم العالي الأحد الماضي، الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـلجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة.





جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: