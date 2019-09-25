ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة التكنولوجية الجديدة لطلابها

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:29 ص
الجامعة التكنولوجية
الجامعة التكنولوجية الجديدة
نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثلاث جامعات تكنولوجية تبدأ عملها هذا العام وفي إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية، استطاعت أن توفر للطلاب الجدد بالثانوية العامة والشهادات الفنية بتنسيق 2019، 45 معهدًا فنيًا متوسطًا حكوميًا.

وافتتحت وزارة التعليم العالي الأحد الماضي، الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام، وقالت الوزارة إنه بالنسبة لـلجامعات الحكومية التي ينظم عملها القانون رقم 49 لسنة 1972 يبلغ عددها 27 جامعة.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:
والتي تشمل كلية الصناعة والطاقة مقرها أخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها 4 أعوام للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

ترشيحاتنا

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

طريقة التخسيس بدون ريجيم قاس أو رياضة عنيفة.. بحيل غير متوقعة

ممتلكات تردها الزوجة للزوج في حالة الخلع.. علي جمعة يكشف عنها

رداً على الشائعات.. أحد أهالي السويس يدعو المواطنين إلى تحرى دقة المعلومات.. فيديو

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 - 9 - 2019..فيديو

لـ وجبة شهية.. طريقة عمل كبد الدجاج بدبس الرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا