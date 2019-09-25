وزير خارجية المجر: مصر لها دور كبير في استقرار الشرق الأوسط.. فيديو

قال وزير الخارجية المجرية بيتر زيجارتو، إن قضية الهجرة تأتي على رأس أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.





وأضاف "زيجارتو"، في حواره مع الإعلامي "خالد أبو بكر"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «لا بد من إصلاح الأمم المتحدة لأن الإجراءات بطيئة في العديد من الأحوال، وبعض المؤسسات الإنسانية ليست صريحة في بعض الأحيان، يبدو أن هناك بعض المفوضيات التي تبدو مستقلة وهي ليست كذلك».





وأشار وزير الخارجية المجرية بيتر زيجارتو،: «ملف اللاجئين من أهم المشاكل التي تواجه أوروبا وسوف يتم التطرق لها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».



