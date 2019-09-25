محمد يوسف: مؤمن زكريا اتهمني بنقل الكلام غلط للإدارة.. ولم ألتفت

أكد محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، أنه تواصل مع مؤمن زكريا قبل السفر لألمانيا من أجل الاطمئنان عليه.



وقال محمد يوسف، خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "تواصلت مع مؤمن قبل سفره لألمانيا من أجل الاطمئنان عليه".



وأضاف: "أخجل وعيب إني أرد على كلام مؤمن زكريا عندما قال إني بنقل الكلام غلط للإدارة، كان باستطاعتي الرد لكني صمت ولم ألتفت لهذا الكلام".

