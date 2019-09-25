طريقة التخسيس بدون ريجيم قاس أو رياضة عنيفة.. بحيل غير متوقعة

طريقة التخسيس بدون رجيمات قاسية أو رياضات عنيفة أو حرمان أو تعب فى الوقت نفسه يمكنك الوصول إليه من خلال إتباع نظام غذائى متوازن وإدخال بعض التغيرات البسيطة إلى نظامك الغذائى فهى تعد أفضل طريقة تخسيس بدون حرمان تساعدك فى الحصول على الوزن المثالى فى أسرع وقت وبمجموعة حيل غير متوقعه تخلصك من سمنة البطن والارداف والحصول على خصر انحل.





طريقة التخسيس بدون رياضة عنيفة أو رجيمات قاسية تشعرك بالملل سريعا أمر يمكن الوصول إليه من خلال إدخال بعض التعديلات إلى نظامك الغذائى اليومى





من خلال التوقف عن تناول المشروبات الغازية مثل الصودا الدايت خاصة أنه ويرتبط الاستهلاك المتكرر للمحليات الصناعية بارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر الأكبر.





ويمكن الأعتماد على طريقة التخسيس بدون رياضة من خلال التوقف عن المنتجات الغنية بالصوديوم والكربوهيدرات المكررة والمواد المضافة أو المواد الحافظة. هذا هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من الوجبات المجمدة.









لتحاربى الملل وفقدان الإرادة بعد فترة من الرجيم يمكنك الوصول إليه عن طريق بعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه ومساعدتك على فقدان الوزن بسرعة وعدم الشعور بالجوع والحرمان. ويقول العديد من الخبراء إنه يمكنك اتباع طرق تخسيس بدون رجيم قاسى فقط كما هو الحال بالنسبة لطريقة التخسيس بدون رياضة من خلال مجموعة من الحيل الغذائية التالية إدخال بعض التعديلات البسيطة على نمط حياتك.





1-طرق تخسيس بدون رجيم وعدم إهمال وجبة الإفطار فعادة ما ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم ".





2-طرق تخسيس بدون رجيم و أغلاق المطبخ في الليل عليك تحديد وقتًا لتتوقف فيه عن الأكل في وقت متأخر من الليل أو أثناء تناول التلفاز.

3-طرق تخسيس بدون رجيم و تناول الكثير من الماء فيمكنك تناوله بين الوجبات لتقليل إحساسك بالجوع بين الوجبات.





4-طرق تخسيس بدون رجيم و تناول لكثير من الفواكه والخضراوات المنخفضة فى الدهون والسعرات الحرارية





5-طرق تخسيس بدون رجيم وتناول الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض والكعك والبسكويت والمعجنات اختارى خبز القمح الكامل والباستا والأرز البني ورقائق النخالة والفشار والبسكويت.









طريقة التخسيس بدون جوع وحرق الدهون العنيدة إليك تسع نصائح خارقة تبحث عنها الكثير من النساء





1. طريقة التخسيس بدون جوع وتناول الطعام الصحى و تجنب الأطعمة المقلية والنشويات ..





2- طريقة التخسيس بدون جوع والإفطار على كوب من الشاى الأخضر فهو يساعد على كبح شهيتك لتناول الطعام وفى الوقت نفسه حرق أسرع للدهون بسرعة غير متوقعة.





3- طريقة التخسيس بدون جوع و تناول البذور على الأقل قبل تناول وجبة طعامك بـ15 دقيقة ويمكنك إضافة البذور إلى كوب الزبادى فى المساء وتناول مشروبات طبيعية لسد الشهية وفقدان الوزن.. كل ما عليك هو سحق الخيار والماء والقرفة و أوراق نعناع والليمون.





4- طريقة التخسيس بدون جوع وسد شهيتك بالقهوة حبوب القهوة ممتلئة بالكافيين والمواد المضادة للاكسدة التي يمتصها الجسم بسهولة وتساعد فى الوقت نفسه على كبح شهيتك ..





5- طريقة التخسيس بدون جوع .. تناول الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 في المائة من الكاكاو لأنه يحتوي على مرارة كافية لتقليل شهيتك.





6- طريقة التخسيس بدون ريجيم وتناول الألياف غير قابلة للهضم





طريقة التخسيس بدون أضرار حتى لا تفسد نضارة البشرة وتصيبك بالتعب والاجهاد ويمكنك تناول المشروبات الحارقة للدهون بجانب اتباع نظام غذائى فعال وقليل الدهون





طريقة تخسيس بدون اضرار بمشروب قشور الموز والعسل





مقادير طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب قشور الموز:

نصف ملعقة من حليب جوز الهند

القليل من القرفة

ملعقتان من الجنزبيل

ملعقة من قشور الموز المطحونة





طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب قشور الموز بالخطوات:





يمكن غلى الجنزبيل والقرفة وتركهم جانبا ثم إضافة حليب جوز الهند وقشور الموز المطحونة وتناول المشروب فى الصباح على معدة فارغة ويمكنك إضافة ملعقة من العسل لتحسين المذاق.





طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الأخضر والمريمارية بالمقادير:





2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر

2 ملعقة من والمريمارية

ماء ساخن





طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الأخضر بالخطوات:





اغلي الشاى الاخضر والمريمارية مع الماء ثم واتركيه منقوع لمدة 5 دقائق، ثم صفّيه بالمصفاة وحليه بملعقة عسل وتناوليه قبل وجبة الإفطار بنصف ساعة، كذك يفضل تناول كوب آخر قبل النوم.





طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب أوراق الغار وبذور الكتان بالمقادير:





حفنة من أوراق الغار

حفنه من بذور الكتان

كوب ماء





طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب أوراق الغار وبذور الكتان بالخطوات:





فى وعاء به كوب من الماء المغلى قومى بإضافة بذور الكتان وأوراق الغار وتركهم يغلو لدقائق ثم قومى بتركهم جانبا ثم تصفيتهم وتناولى كوبا منه إلى كوبين على مدار اليوم وستدهشين بالنتيجة ويعد هذا المشروب الأسرع لحرق ونسف الدهون بتناوله قبل النوم، كما ان تناول هذا المشروب يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ بالإضافة إلى خفض الكوليسترول فى الدم بصورة غير متوقعة.





طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الاخضر والشمر بالمقادير:





ملعقة كبيرة من أوراق النعناع

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر

ملعقة صغيرة من الشمر

2 كوب ماء مغلي





طريقة التخسيس بدون أضرار بمشروب الشاى الاخضر والشمر بالخطوات:

في وعاء به ماء مغلى ضعي جميع المكونات واتركيها على نار هادئة لمدة دقيقة واحدة



