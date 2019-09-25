وزير الخارجية المجرية: نقدم 100 منحة دراسية سنوياً لمصر

قال وزير الخارجية المجرية بيتر زيجارتو، إن هناك شراكة بين مصر والمجر بشأن 100 منحة دراسية في الجامعات المجرية، ورحبوا بالطلاب المصريين المرشحين الذين يتعلمون في المجر بتمويل من بلاده.





وأضاف بيتر زيجارتو، خلال حواره على قناة «الحياة» أن مصر لها دور مهم في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن ملف مكافحة الإرهاب يجب ان يكون على رأس أعمال الجمعية العامة.



