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وزير الخارجية المجرية: نقدم 100 منحة دراسية سنوياً لمصر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
وزير الخارجية المجرية
وزير الخارجية المجرية بيتر زيجارتو
كـريـم الـخـطـيـب
قال وزير الخارجية المجرية بيتر زيجارتو، إن هناك شراكة بين مصر والمجر بشأن 100 منحة دراسية في الجامعات المجرية، ورحبوا بالطلاب المصريين المرشحين الذين يتعلمون في المجر بتمويل من بلاده.

وأضاف بيتر زيجارتو، خلال حواره على قناة «الحياة» أن مصر لها دور مهم في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن ملف مكافحة الإرهاب يجب ان يكون على رأس أعمال الجمعية العامة.

وأوضح وزير خارجية المجر، أن مصر دولة كبيرة ولها دور مؤثر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة ودول الجوار، لافتاً إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على أوروبا.

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