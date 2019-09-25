وزير خارجية المجر: مشروع كبير بين مصر وروسيا في مجال السكك الحديدية.. فيديو

قال وزير الخارجية المجرية بيتر زيجارتو، إن مصر دولة كبيرة ولها دور مؤثر في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، موضحًا أن مواجهة الإرهاب لابد ان يكون على الأولويات.
وأضاف بيتر زيجارتو، خلال حواره على قناة «الحياة» أننا نحن لا نتحدث عن هذا الأمر ولن لدينا قوات في العراق لمواجهة داعش وقوات في أفغانستان، مؤكدا أنه لابد من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي تمامًا.
وأشار وزير خارجية المجر، إلى أن هناك شراكة تتم حاليا بين مصر والمجر وروسيا سيكون أحد المشروعات التجارية الكبرى بالسكك الحديدية، موضحًا أن سكك حديد مصر والمجريين والروس قاموا بإنشاء تحالف تجاري لتوفير العربات للدولة المصرية.