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فن

لأول مرة إلهام شاهين تشارك كارول سماحة في أحدث أعمالها السينمائية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
الهام شاهين و كارول
الهام شاهين و كارول سماحة
مصطفى كرم
شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها مع الفنانة كارول سماحة والكاتبة اللبنانية كلوديا مرشيليان عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إلهام شاهين علي الصورة قائلة: "مع صديقاتى كارول سماحة فى أول بطولة سينمائية لها وأيضا صديقتى كاتبة الفيلم الرائعة كلوديا مرشيليان . فى العرض الخاص للفيلم فى بيروت.. وأول إخراج لـ باسم كريستو.. فيلم جميل.. عودة للرومانسية والموضوعات الإنسانية".

ولقيت الصورة ردود أفعال واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورين" و"بالتوفيق ومن نجاح الى نجاح يا قلبى" و"وحشتنا أفلام الرومانسية مفتقدينها كتير".

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