ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عبدالحليم قنديل يشن هجوماً شرساً على المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:47 ص
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن تصرفات المقاول الهارب محمد علي يمكن أن نراها فقط في مستشفيات العلاج النفسي، ويظهر ذلك في العصبية الشديدة وكثرة استخدام الألفاظ الخارجة .

وأضاف عبد الحليم قنديل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلاً: "المقاول الهرب وجه دعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبلة وطلب خروج 500 ألف مصري وأراد تكوين موقف مريب وليس مهيب، وذلك دليل على عدم قدرته على اختيار ألفاظ صحيحة".

وتابع عبد الحليم قنديل: "يذكرني محمد علي شخصية غير مؤهلة على الإطلاق، والمقاول الهارب لا يعلم أي شيء عن أحوال المصريين، ومشاهد وفيديوهات محمد علي تهريج ويمتلك طاقة تمثيلية محبطة يحاول إظهارها في فيديوهاته".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيندم في المستقبل.. أطباء نفسيون: هذه الأمراض في شخصية محمد على

مفاجأة من العيار الثقيل.. فضح تناقضات محمد علي فى دقائق معدودة.. فيديو

حرب الشائعات على السوشيال ميديا.. الإخواني الهارب محسوب يحرض ضد مصر من جديد

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء

بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

نسوان وخمرة بعزق فيها .. أغنية جديدة تهاجم الهارب محمد علي .. فيديو

ترشيحاتنا

الخليج سلاح بيراميدز لمحو آثار فشل قيد نجم الأهلى السابق

كنت باخد 5 جنيه فى اليوم.. أحمد فلوكس ينفعل على الهواء بسبب محمد علي.. فيديو

رينيه فايلر مدرب سئ الحظ لـ 3 أسباب .. تعرف عليها

الأهلي يتفوق على الزمالك عالميا ومحليا ويحتل الثالث عربيا

تحديد مدة غياب ميسي مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

اخبار الفن.. غادة عادل تثير عاصفة من الجدل.. محمد على يهاجم عمرو دياب.. الحالة الصحية لـ هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور