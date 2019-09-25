عبدالحليم قنديل يشن هجوماً شرساً على المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن تصرفات المقاول الهارب محمد علي يمكن أن نراها فقط في مستشفيات العلاج النفسي، ويظهر ذلك في العصبية الشديدة وكثرة استخدام الألفاظ الخارجة .





وأضاف عبد الحليم قنديل في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلاً: "المقاول الهرب وجه دعوة للتظاهر يوم الجمعة المقبلة وطلب خروج 500 ألف مصري وأراد تكوين موقف مريب وليس مهيب، وذلك دليل على عدم قدرته على اختيار ألفاظ صحيحة".



