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مصرية من أمريكا لـ السيسي: ربنا معاك ويقويك.. كلنا وراك ومع جيش بلدنا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:49 ص
المصريون يدعمون الرئيس
المصريون يدعمون الرئيس السيسي من أمريكا
عمرو ممدوح
أجرت الإعلامية رشا مجدي، لقاءات مع المواطنين المصريين، خلال وقفتهم الداعمة لمصر، والرئيس السيسي من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت إحدى المواطنات، إن الجميع حضر لمساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه مصر، إلا أن ذلك لا يعني أننا نخرب بلدنا.

وطالبت بتحسين المصريين من سلوكهم، وإعادة فيم وأخلاق المصريين القديمة، مشيرة إلى أنه يجب عودة المحبة بين المصريين، وبين المسلم والمسيحي.

واختتمت قائلة: "ربنا معاك ويقويك يا سيسي، كلنا معاك مهما بعدنا، إحنا وراك، وربنا مع جيش بلادي، بحبك يا مصر بحبك يا بلدي".

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