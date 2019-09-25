مصرية من أمريكا لـ السيسي: ربنا معاك ويقويك.. كلنا وراك ومع جيش بلدنا

أجرت الإعلامية رشا مجدي، لقاءات مع المواطنين المصريين، خلال وقفتهم الداعمة لمصر، والرئيس السيسي من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك.





وقالت إحدى المواطنات، إن الجميع حضر لمساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه مصر، إلا أن ذلك لا يعني أننا نخرب بلدنا.





وطالبت بتحسين المصريين من سلوكهم، وإعادة فيم وأخلاق المصريين القديمة، مشيرة إلى أنه يجب عودة المحبة بين المصريين، وبين المسلم والمسيحي.



