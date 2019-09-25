مدين: جابوا سيرته لأصالة كانت أغنية رجالي من 13 سنة .. فيديو

نشر الملحن مديّن، فيديو له وهو يغني أغنية "جابوا سيرته" لأصالة والتي من ألحانه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك.



وعلق مديّن، على الفيديو قائلًا:" جابوا سيرته لما كانت غنوة رجالي من 13 سنة وكتبها صديقي واخويا الشاعر عبدالرحمن محمد كان اسمها جت سيرتها ومرت سنين وغنتها حبيبة قلبي صولا الغاليه عليا جدًا ووزعها صديقي المبدع احمد ابراهيم والحمدلله ‏نجحنا نجاحًا كبيرًا وصلنا لحد النهارده لأكتر من 12 مليون مستمع علي اليوتيوب".



وتابع: "أنا عشان النجاح دا حبيت اسمعكم الأغنية كانت ايه من 13 سنة علي بيانو صديقي عمر اسماعيل ومستني رأيكم فيها".



