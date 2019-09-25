ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مدين: جابوا سيرته لأصالة كانت أغنية رجالي من 13 سنة .. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:51 ص
مديّن
مديّن
آيه عاطف
نشر الملحن مديّن، فيديو له وهو يغني أغنية "جابوا سيرته" لأصالة والتي من ألحانه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيسبوك.

وعلق مديّن، على الفيديو قائلًا:" جابوا سيرته لما كانت غنوة رجالي من 13 سنة وكتبها صديقي واخويا الشاعر عبدالرحمن محمد كان اسمها جت سيرتها ومرت سنين وغنتها حبيبة قلبي صولا الغاليه عليا جدًا ووزعها صديقي المبدع احمد ابراهيم والحمدلله ‏نجحنا نجاحًا كبيرًا وصلنا لحد النهارده لأكتر من 12 مليون مستمع علي اليوتيوب".

وتابع: "أنا عشان النجاح دا حبيت اسمعكم الأغنية كانت ايه من 13 سنة علي بيانو صديقي عمر اسماعيل ومستني رأيكم فيها".

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. كهربا فى الأهلى.. خالد بوطيب يرحل عن الزمالك.. وإصابة ميسى

راعي الإرهاب في المنطقة .. الخارجية: أردوغان يكن حقدا وضغينة تجاه مصر وشعبها

عمرو أديب: هناك عطل في ماكينة تصدير الأوهام ..فيديو

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وفياريال 2-1 بالدوري الإسباني.. فيديو

بـ فستان يشبه الفراشة.. درة بـ اطلالة ناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

بـ فستان جذاب.. هنا شيحة تخطف الأنظار على السجادة فى مهرجان الجونة ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا

الملك سلمان يفتتح أضخم مطار على مستوى الشرق الأوسط.. صور