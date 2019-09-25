أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف عن صفعة نارية جديدة لـ جماعة الإخوان.. ومكالمة فاضحة من محمد ناصر عن أيمن نور.. وفيفي عبده تعتذر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للإخواني الهارب أحمد عطوان يدعي فيه أن رئيس المخابرات العامة سافر إلى الإمارات.





وعلق عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، على الشائعة، قائلًا "رئيس جهاز المخابرات المصرية متواجد في أمريكا لحضور فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة".









قال الإعلامي عمرو أديب، إننا نشهد أعنف رد من الإدارة المصرية على تصريحات الرئيس التركي أردوغان المهاجمة لمصر.





وأضاف عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "أردوغان يهاجم مصر بشكل دوري في أي محفل دولي، ومشكلة أردوغان الرئيسية مع مصر هي الغاز".









قدمت الفنانة فيفي عبده، اعتذارًا إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب الألفاظ التي خرجت منها في مقطع الفيديو الذي قامت بنشره للدفاع عن الدولة والرئيس السيسي والهجوم على المقاول الهارب محمد على.





وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للنجم المصري محمد صلاح.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «اوعي تغضب يا صلاح انت ابن مصر، والناس كلها معاك».









عرض الإعلامي أحمد موسى، لقاء الرئيس السيسي ونظيره ترامب عبر فضائية الجزيرة.





وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «حبيت أرويكم الكلام واللقاء من خلال إعلام الإخوان عامل إزاي، وهما اللي يترجموا كلام الرئيس الأمريكي».









قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار جماعة الإخوان الإرهابية أصابها انهيار بعد لقاء الرئيس السيسي، نظيره ترامب.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «أنا عاذر تنظيم الإخوان لأنهم من إمبارح في حالة حزن وبكاء وصدمة».





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة للإعلامي الإخواني محمد ناصر مع أحد أصدقائه، وتأتي سيرة أيمن نور في المكالمة الذي وصفوه بالشاذ والمختل عقليا.



