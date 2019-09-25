مشجع روسي يشاهد تدريبات الإسماعيلي لمواجهة أهلي بني غازي.. تعرف على السبب

تابع أحد المشجعين الروس المقيمين فى تونس مران الفريق الأول للإسماعيلى ، ضمن برنامجه الاعدادي لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة ، فى إياب دور الــ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.





وقام المشجع الروسى بالتقاط الصور التذكارية مع حراس الدراويش ومدربهم سعفان الصغير وسط أجواء مثالية.





وجاءت قائمة الاسماعيلي لتلك المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى .. محمد فوزى ، محمد مجدى ، محمود عبد المنصف.





خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ،أسامة ابراهيم ، احمد أيمن.





خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى ، محمد الشامى.



