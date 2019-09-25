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فن

بـ الأبيض و الأسود .. رحمة حسن تتألق من باريس

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:20 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
مصطفى كرم
شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام خلال تواجدها بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وحلت رحمة حسن بإطلالة جذابة بالابيض والاسود مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها علي كتفها.

ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

بدأت رحمة حسن مشوارها الفني من خلال فيلم "الف مبروك" بمشاركة الفنان أحمد حلمي ثم كانت بدايتها الحقيقية من خلال فيلم "العالمي" بمشاركة يوسف الشريف وصلاح عبد الله والذي تم طرحه في عام 2009

ومن أشهر أعمالها مسلسل "سابع جار" بمشاركة عدد كبير من الفنانين منهم دلال عبد العزيز ومحمود البيزاوي ومسلسل "لأعلي سعر" بمشاركة الفنان أحمد فهمي والفنانة نيللي كريم.

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