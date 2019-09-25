شريف إكرامي يدافع عن مدرب الأهلي السابق بهذه الطريقة

دافع شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن مدربه السابق محمد يوسف، المدرب العام السابق للأهلي، وذلك عقب رحيله.





وأكد شريف إكرامي، أن محمد يوسف كان عامل الحسم في تعاقدات الفريق خلال الفترة التي تواجد فيها داخل النادي الأهلي.





وقال شريف خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سعيد بالعمل مع محمد يوسف، فملف التعاقدات قبل بداية الموسم كان محسوماً بالإمضاء على بياض لكن هناك تفاصيل مهمة مُعلقة بعلاقته معنا كان عامل الحسم بأنها تتم بنجاح".





وأكمل : "محمد يوسف من الأشخاص القليلة التي علاقتها بالأهلي واضحة بالأفعال، يجب تسليط الضوء على أنه يرضى بالتراجع خطوات من أجل الأهلي".



