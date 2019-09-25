تعليق قوي من شريف إكرامي على أزمة محمد صلاح الأخيرة

فجّر شريف إكرامي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مفاجأة كبرى عن موقفه من أزمة محمد صلاح الأخيرة مع اتحاد الكرة بعدم تصويت الجبلاية لصالح الفرعون المصري في جائزة أفضل لاعب في العالم.





ويرى شريف إكرامي أن ما حدث لـ محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من تجاهل خلال التصويت في حفل الأفضل يستدعي غضبه.





وقال "إكرامي" في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "إحنا بُعاد جدًا عن النظام، هناك عشوائية، شكلنا مضحك بينا وبين أنفسنا".





وتابع: ما حدث مع صلاح تكملة لمسلسل العشوائية، وبالتأكيد صلاح من حقه أن يغضب حينما يشعر بالتجاهل وعدم الدعم".



