صور مروعة للركاب تغمرهم مياه الفيضانات داخل محطات القطارات في لندن

تعرّض الركاب في العاصمة البريطانية لندن لمخاطر عنيفة داخل محطات القطارات، فضلًا عن تعطل الآلاف من الركاب بتأخيرات حادة بعد ما أغرقت الفيضانات خطوط السكك الحديدية وأغلقت محطات الأنفاق بسبب العواصف الرعدية وهطول للأمطار لمدة شهر، والتي ضربت المملكة المتحدة في غضون 6 ساعات.





وأظهرت الصور المروعة الركاب وهم يقاتلون ويتدافعون خلال الفيضانات في الوقت الذي صدرت تنبيهات في جميع أنحاء إنجلترا تحذر من وصول بقايا إعصار «هامبرتو» عبر المحيط الأطلسي، وفقًا لـ ا لدايلي ميل.





وقد غمرت المياه خط سكة حديد بالقرب من محطة ليفربول ستريت المزدحمة، مما تسبّب في تأخيرات شديدة مع الآلاف من الركاب المحتشدين في المحطة، وقد أُجبرت 4 محطات على الإغلاق والإغلاق جزئيًا بسبب الفيضانات التي تسببت في فوضى عارمة داخل العاصمة.



