بوسكتيس عقب الفوز على فياريال: لا مجال للمزيد من العثرات

شدد سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، على أهمية الانتصار بنتيجة (2-1) على فياريال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليجا.





وقال بوسكيتس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نعلم أن مباراة غرناطة لم تكن الأفضل، ونحن بحاجة إلى حصد كل النقاط ولن نتحمل الكثير من العثرات، ولذلك كان هناك إصرار على الفوز اليوم، والظهور بشكل أفضل كفريق".





وأضاف: "لقد سارت الأمور بشكل جيد وتقدمنا بهدفين، لكنهم سيطروا على الكرة، ثم أصيب ميسي ولعبنا بعشرة لاعبين واستفاد الخصم من ذلك وقلصوا الفارق، وفي الشوط الثاني كنا أفضل ولاعبو فياريال تراجعوا بدنيًا، وأعتقد أنه انتصار عادل، رغم المُعاناة".





وعن موقف ميسي، أوضح: "لم أتحدث معه ولا أعرف الكثير عن حالته، لكنه أفضل لاعب في الفريق وأكثر لاعب يُسبب عدم اتزان للخصوم في العالم، وأتمنى ألا تكون إصابته خطيرة".





وتابع: "دوري الجديد؟ أنا بخير، وبالتأكيد هناك الكثير من المنافسة، وهو أمر جيد للجميع لأنه يرفع المستوى، وسنرى المزيد من اللاعبين يتناوبون للمشاركة، وسأعمل وأبذل قصارى جهدي لكي أتواجد في التشكيلة الأساسية".





وواصل: "جلوسي بديلا في المباريات المهمة؟ لا أعرف، حين تأتي المباريات المهمة سأخبركم بذلك".



