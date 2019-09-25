جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط على مسرح نجيب الريحاني. .غدًا

يستعد فريق عمل جريما في المعادي، "مسرحية كلها غلط" لعرض المسرحية غدًا الخميس، على مسرح نجيب الريحانى بشارع عماد الدين بوسط البلد.





يشارك في العرض مجموعة من شباب المسرح ، والعرض تدريب وإخراج الفنان أشرف عبد الباقي، ويعد هذا الموسم الثاني للعرض بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، ويتم عرض المسرحية الخميس من كل إسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



