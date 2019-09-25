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أخبار العالم

جونسون يطالب روحاني بالإفراج عن بريطانيين محتجزين لدى إيران

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:47 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
رحيم يسري
طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الإيراني حسن روحاني بالإفراج الفوري عن بريطانيين محتجزين في إيران، وفقا لقناة "العربية".

كان ماكرون قال خلال اجتماع ثلاثي الأطراف مع روحاني ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن "ما يهم هو إذا غادر البلاد بدون الاجتماع بالرئيس ترامب فستكون فرصة ضائعة"، وقال جونسون إنه يتفق مع ماكرون.

ويحضر الزعماء الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.

وانسحبت الولايات المتحدة في العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، وزادت منذ ذلك الحين الضغوط الاقتصادية على طهران في مسعى لحملها على إجراء مزيد من القيود على برامجها النووية والصاروخية وكبح أنشطتها الإقليمية.

واستبعدت إيران إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة إلا إذا عادت واشنطن للالتزام ببنود اتفاق 2015 وهو ما يعني تخفيفها للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية لكن ترامب قال أمس  الثلاثاء إن الضغوط ستزيد فقط.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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