مش عاوزه أسمع كلمة علي الفستان.. مي سليم تمازح جمهورها قبل ذهابها لـ الجونة

مازحت الفنانة مي سليم جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بسبب ذهابها خلال الساعات القادمة لمهرجان الجونة السينمائي.





وغردت مي سليم عبر تويتر قائلة "‏انا رايحة مهرجان الجونة مش عايزه اسمع كلمة علي الفستان فاهمين هههههههه 🤪😂".





ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الفستان يهبل قبل مانشوفه 😉" و "‏‎الاهم يا مي .. بريش ولا من غير ريش 😁" و "‏‎‎المهم يامى ارجوكى بلاش ريش كفايه هما علينا 😂😂😂"و" ‏‎مستنين نشوف 😂😂❤".





وشاركت الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل" حواديت الشانزليزيه" مع إياد نصار، داليا مصطفى، إنجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.