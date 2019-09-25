أمر عاجل من مرتضى منصور لـ اوباما بسبب كهربا.. تعرف عليه

وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أمر خاصة الي يوسف أوباما، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بسبب محمود عبدالمنعم كهربا.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إنه أمر يوسف اوباما من التوقف عن مناداته بـ "بابا" مجددًا.





وشدد مرتضى منصور على أنه طلب من يوسف أوباما ذلك عقب مباراة الاتحاد السكندري الماضية، وذلك بسبب ان محمود كهربا كان يناديه بنفس الاسم وبنفس الطريقة وبعد ذلك هرب من النادي.





وتحدث مرتضى منصور أن اللاعب أكد أنه لن يقوم بهذا مجددًا مشددًا على ان الأمر لم يتعد سوى الهزار بيننا بعد المباراة.



