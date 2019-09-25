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رياضة

أمر عاجل من مرتضى منصور لـ اوباما بسبب كهربا.. تعرف عليه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:32 ص
مرتضى منصور، رئيس
مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك
نور عادل
وجّه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أمر خاصة الي يوسف أوباما، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بسبب محمود عبدالمنعم كهربا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية إنه أمر يوسف اوباما من التوقف عن مناداته بـ "بابا" مجددًا.

وشدد مرتضى منصور على أنه طلب من يوسف أوباما ذلك عقب مباراة الاتحاد السكندري الماضية، وذلك بسبب ان محمود كهربا كان يناديه بنفس الاسم وبنفس الطريقة وبعد ذلك هرب من النادي.

وتحدث مرتضى منصور أن اللاعب أكد أنه لن يقوم بهذا مجددًا مشددًا على ان الأمر لم يتعد سوى الهزار بيننا بعد المباراة.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بأولى جولات الدوري الممتاز على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد عن طريق مصطفى محمد.

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