خالد الصاوي يبهر متابعيه من مهرجان الجونة السينمائي بهذه الطريقة.. صور

نشر الفنان خالد الصاوي مجموعة من الصور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.





وظهر خالد بالبدلة علي السجادة الحمرا لمهرجان الجونة معلقا عليها بجملة من فيلم الفيل الأزرق 2 قائلاً: "اوعي تنام يا نائل".





ولقيت الصور ردوداً واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "جميل اوي ما شاء الله" و"احلي فنان دا ولا ايه" و"احلي حاجة في الجونة" و"منور الدنيا".



