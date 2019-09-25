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فن

خالد الصاوي يبهر متابعيه من مهرجان الجونة السينمائي بهذه الطريقة.. صور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:55 ص
خالد الصاوي
خالد الصاوي
مصطفى كرم
نشر الفنان خالد الصاوي مجموعة من الصور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وظهر خالد بالبدلة علي السجادة الحمرا لمهرجان الجونة معلقا عليها بجملة من فيلم الفيل الأزرق 2 قائلاً: "اوعي تنام يا نائل".

ولقيت الصور ردوداً واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "جميل اوي ما شاء الله" و"احلي فنان دا ولا ايه" و"احلي حاجة في الجونة" و"منور الدنيا".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري: قمر الجونة

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