لو عيد ميلادك النهارده.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 24 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.



فإذا كنت مولودا في يوم 22 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك متميز وملهم ولديك بصيرة ووضوح في الرؤية.. تبحث دائما عن الطريقة الصحيحة للقيام بأي شيء، لكن قد تكون حساسا وعصبيا ولديك طبيعة غامضة.



نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد هذا اليوم يعتبر بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر هذا العام.