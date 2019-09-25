حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 24 /9 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك.





برج الحمل:

من21/3 إلى 20/4





مهنيا وصحيا: المريخ في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط ويساعدك على القيام بواجبك على أكمل وجه.

عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية





برج الثور:

من 21/4 إلى 21/5





مهنيا وصحيا: المريخ في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط ويساعدك على القيام بواجبك على أكمل وجه.

عاطفيا: القمر في منزل الحب واليوم مثالي لإظهار مشاعرك وتوطيد علاقة عاطفية.









برج الجوزاء:

من 22/5 إلى 21/6





عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويعدك ذلك بالتوافق العاطفي والعلاقات الهادئة مع الأحباب والأصدقاء.

مهنيا وعائليا: اليوم يمضي كل شيء على ما يرام إذا قمت بما عليك، وتنجح في إبراز مواهبك وتبدو مقنعا





برج السرطان:

من 22/6 إلى 22/7





ماليا: القمر في منزل المال يوجه تركيزك للأمور المالية والمهنية، فقط لا تتسرع وحاول أن تتصرف بحكمة.

عاطفيا: فينوس في وضع معاكس يدفعك لمقاومة كل شئ.. حاول أن تكون مرنا.









برج الأسد

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك أن تتجنب الزهو بنفسك وأن تعمل في سرية وكتمان.

عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للوحدة وقد تفتر مشاعرك، اصبر ليومين حتى تتحسن الأحوال.









برج الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا وماليا: القمر في وضع داعم والأولوية لديك اليوم لتحقيق النجاح والربح وتسيطر جيدا على أدواتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك يعدانك بتوافق حقيقي مع المحيطين بك مما يشعرك بالسعادة.









برج العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ومهما كانت الضغوط بوسعك أن تتغلب عليها بذكائك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق فلا تكن قاسيا في تعاملاتك وسيطر اليوم على عدوانيتك.





برج القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يعدك بيوم حافل بالنشاطات والنقاشات أو تتفاوض مع أجانب.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يعدك بأوقات هانئة تقضيها مع الأحباب والأصحاب.





برج الجدى

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحظ يمدك بالمشاعر والطاقة، فقط لا تخلط بين الثقة والغرور.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك للتركيز على كيفية استثمار مواهبك وأموالك وتقنع البعض بدعمك.





برج الدلو

19/1 إلى 18/2

عاطفيا: إذا كنت متزوجا كن متسامحا مع شريك حياتك ولا تبالغ في انفعالاتك وطلبك للمثالية.

مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم مشوشا وعليك أن تزن كل قرار تتخذه، ولا تغامر.





برج الحوت

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: المريخ في منزل الصحة يمنحك كل الطاقة والنشاط ويساعدك على القيام بواجبك على أكمل وجه.