اليابان: هجوم أرامكو جريمة خسيسة تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة

أكد رئيس وزراء اليابان شنزو آبي أن الهجوم على منشآت النفط السعودية جريمة خسيسة لللغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة، وفقا لقناة "العربية".



وأعرب آبي عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط وحث إيران على اتخاذ إجراءات "ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري".



وفي كلمة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف آبي هجمات 14 سبتمبر على منشأتي النفط السعوديتين بأنها "جريمة خسيسة للغاية تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة".



لكن رئيس الوزراء لم يشر إلى الجهة التي تعتقد اليابان أنها مسؤولة عن الهجوم.



وقال آبي "إن دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران كقوة رئيسية إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة المستمدة من تاريخها الثري" مشيرا إلى أن بلاده تشعر بقلق بشأن الموقف في الشرق الأوسط.



كانت الولايات المتحدة اتهمت إيران بالوقوف وراء الهجوم على منشآت نفطية سعودية يوم 14 سبتمبر.



وتجري المملكة العربية السعودية تحقيقات بمشاركة خبراء دوليين للإعلان عن التفاصيل الكاملة للهجوم الارهابي على منشآت أرامكو.