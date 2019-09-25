جامعة عين شمس تتابع مهرجان قادرين نعملها للترحيب بالطلاب الجدد

احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و بدء المهرجان يوم ٢١ من سبتمبر و من المقرر ان ينتهى يوم ٨ أكتوبر.





وألأطلق المهرجان تحت شعار "قادرين نعملها" وذلك إنطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الإستذكار و الملاعب و المطعم و نظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.





وتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية و ماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين ، العدو وشد الحبل".



