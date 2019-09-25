ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تتابع مهرجان قادرين نعملها للترحيب بالطلاب الجدد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:30 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كريم ناصر - ياسمين سامى
احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لإستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجامعي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و بدء المهرجان يوم ٢١ من سبتمبر و من المقرر ان ينتهى يوم ٨ أكتوبر. 

وألأطلق المهرجان تحت شعار "قادرين نعملها" وذلك إنطلاقًا من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الإستذكار و الملاعب و المطعم و نظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.

وتضمن حفل الافتتاح العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية و ماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الألعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين ، العدو وشد الحبل".

ويتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية وبعض اختراعات الطلاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت القادم.. بدء مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس

انطلاق مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس .. غدا

قادرين نعملها.. مهرجان لاستقبال الطلاب بجامعة عين شمس

قادرين نعملها.. اليوم مهرجان استقبال الطلاب الجدد بجامعة عين شمس

حملة لمكافحة الإدمان بأول أيام الدراسة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تنظم معرضا للكتاب في أول أيام الدراسة

ترشيحاتنا

مأوى للإرهابيين.. صحيفة أمريكية تكشف كيف تحولت تركيا في عهد أردوغان؟

علاج النحافة عند الاطفال بدون أدوية بـ 10 طرق للأبد جربيها بنفسك

اخبار الفن | محمد رمضان يستعد لـ هما عايزنها فوضى.. صلاح عبدالله يوجه رسالة للمصريين

عبدالحليم قنديل يشن هجوماً شرساً على المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

مفاجأة.. مدرب الأهلي السابق يفجر تفاصيل جديدة حول خماسية صن داونز

بـ بشرة برونزية.. حلا شيحة بـ اطلالة غير موفقة في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأورانج الشفاف.. هنا شيحة بـ اطلالة جريئة في مهرجان الجونة السينمائي

حفل كامل العدد.. أطفال كورال أوبرا الإسكندرية يتألقون فى أوبريت الليلة الكبيرة.. صور

شاهد.. شاب منحوس حاول مطاردة لصوص سرقوه فتعرض للسرقة مجددا