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برلمان

مستقبل وطن ينظم فعاليات خدمية للمواطنين بالمحافظات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مصطفى رماح
نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات حيث أقامت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناطق (السيوف - سيدي بشر قبلي - الجمرك)، وأقام أمين الحزب بمحافظة مطروح احتفالية لتكريم بعض الشباب المتفوقين دراسيا وحفظة القرآن الكريم تخللها بعض الفقرات الفنية وتوزيع الجوائز عليهم، وذلك بمقر النادي الاجتماعي بمدينة مطروح.

كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة منافذ لبيع السلع الغذائية والأسماك واللحوم بأسعار مخفضة بمناطق ( ترعة الشيتي بمنطقة الاستاد بطنطا - شارع البحر بمدينة كفر الزيات - منطقة الجمهورية بمدينة زفتي )، وافتتح أمين الحزب بمحافظة الدقهلية عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز (الستاموني - بني عبيد - السنبلاوين - المنزلة)، وقامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية منفذ لبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مخفضة بشارع السوق بمركز فاقوس .. فضلا عن افتتاح معرض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة أمام المستشفى العام بديرب نجم.

كما نظم أمين الحزب بمحافظة المنوفية عدة قوافل طبية للكشف على أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز أشمون فضلا عن توزيع كمية من الحقائب المدرسية بالمجان علي الأسر الفقيرة بمنطقة ابنى بيتك بمدينة السادات ونظمت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بتنظيم ندوة تثقيفية حول مفاهيم الأمن القومي المصري بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط الجديدة فضلا عن إقامة عدة معارض الأدوات المدرسية بمركزي ( السرو - فرسكور) وأقامت أمين الحزب بمحافظة بورسعيد بإقامة منافذ متنقلة (سيارات متحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقتي ( مسجد مريم - سوق التصنيع).

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