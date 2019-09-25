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فن

سمية درويش تطرح أغنيتها الجديدة نفسي ياليل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:39 ص
سمية درويش
سمية درويش
آيه عاطف
طرحت الفنانة سمية درويش، أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم "نفسي ياليل" عبر القناه الرسمية للشركة المنتجة على موقع الساوند كلاود، ومن المقرر ان يتم طرحها علي شكل فيديو كليب بالتعاون مع المخرج نبيل مكاوي.

وتقول كلمات الأغنية :"أنا نفسي يا ليل تاخدني وتوديني لحبايبي وتشوقهم لحضني وتفكرهم بقلبي .. ده حبايبي عليا غابوا و ياليل قلبي دايب .. اه من القلب و عذابه لو غاب عنه الحبايب .. بعديهم كل حاجة مالهاش ولا اي لون ..مبقاش في حاجة غالية .. بقى كل شئ يهون".

يذكر أن سمية طرحت، أغنية بعنوان "متغيرة"، وهي من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة، والحان رامي زهران، وتوزيع الموزع الموسيقي محمد شفيق.

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