يا ترى لفضل شاكر تكسر حاجز المليون مشاهدة عبر اليوتيوب.. فيديو

طرح الفنان فضل شاكر، مؤخرًا أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يا ترى" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ مليون مشاهدة بعد عدة أيام من طرحها.





"يا ترى" كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، و‏توزيع: ‏زاهر ديب، وتنفيذ وتريات أحمد فرحات، ناي محمد مصطفى، قانون عمرو الصواف، عود هشام عصام، جيتار أحمد راجح، بيز جيتار مازن، إيقاعات ماجد الصواف، وجيتارات احمد راجح، مهندس صوت رامي سليمان، تسجيل استوديو صوت الحب، ميكس وماستر ياسر أنور.



