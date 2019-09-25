البيطريين: الحمى القلاعية أخطر مرض يصيب الحيوانات في الشتاء

قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان، إنه مع دخول فصل الشتاء، تصاب الماشية بعدد من الأمراض الوبائية والفيروسية ما تسبب الكثير من الخسائر الاقتصادية ونفوق العديد من الحيوانات.





وأوضح الحسيني عوض في تصريحات لصدى البلد، أن من أبرز تلك الأمراض هي "الحمى القلاعية- حمى الوادى المتصدع" وتتم الوقاية منها عن طريق تحصين الحيوانات بصفة دورية بلقاح الحمى القلاعية "ثلاثى العترة الزيتى".





وأشار إلى أن التحصين يتم حلقيا فى نطاق بؤرة الإصابة فى دائرة نصف قطرها 10 كم، ويجب قياس المستويات المناعية للحيوانات بعد التحصين على فترات مختلفة، وذلك من خلال برنامج الدراسات الحقلية وبرامج التقصى السيرولوجي النشط لسحب عينات الدم.



