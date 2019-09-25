مأوى للإرهابيين.. صحيفة أمريكية تكشف كيف تحولت تركيا في عهد أردوغان؟

أصبحت تركيا في عهد رئيسها رجب طيب أردوغان ملاذا للجماعات الإرهابية وداعما للأنظمة المتطرفة حول العالم، حيث تؤكد الأدلة دعم نظام أردوغان للإرهاب، وآخر الأدلة قيام وزارة الخزانة الأمريكية قبل أسبوعين بفرض عقوبات على 11 كيانا وأفرادا مرتبطين بالنظام التركي لدعمهم جماعات إرهابية.





وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" فإن تركيا تدعم الأنظمة المارقة ففي الفترة بين عامي 2012 و2015، اعتمدت طهران على البنوك التركية وتجار الذهب للتحايل على العقوبات الأمريكية في ظل جهود واشنطن لإحباط الطموحات النووية لطهران، والذي يعد أكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.





كما يستخدم نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو شركات تركية كشبكة لغسل الأموال تتضمن بيع الذهب الفنزويلي، الأمر الذي دعا الحكومة الأمريكية إلى فرض عقوبات على تلك الشركات في يوليو الماضي، وفقا للصحيفة.





وبشأن الإرهاب، يشير التقرير إلى أن تركيا أثبتت أيضا أنها مضيفة متسامحة للإرهابيين، ففي أبريل من العام الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 6 أفراد وشركة صرافة تركية لدورهم في تمويل تنظيم داعش الإرهابي، وهو إجراء يؤكد كيفية استمرار داعش في العمل من داخل الأراضي التركية حتى عام 2018.





وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أجهزة إنفاذ القانون في تركيا تقوم بغض الطرف عن الإرهابيين، في حين أن محاكم البلاد تتعامل مع قضاياهم بكل تساهل وغالبًا ما يطلق سراحهم في انتظار المحاكمة أو يتم منحهم السراح المشروط - في تناقض صارخ مع المعاملة القاسية التي يتعرض لها المنشقون الأتراك أو المؤيدون للديمقراطية في تركيا.





فبعقب طردهم من مصر في 2013، أنشأت جماعة الإخوان الإرهابية معاقل ومؤسسات جديدة لها في تركيا، وبالإضافة للدعاية المتشددة، تبث المحطات التلفزيونية التابعة للحركة تهديدات بالقتل ضد المسؤولين المصريين والرعايا الأجانب في مصر.





والمفارقة، أن الحكومة التركية تدافع عن "حرية التعبير" لجماعة الإخوان لكن في الوقت ذاته تعكف على إسكات الأصوات المعارضة الداخلية لأردوغان.





وتشير الصحيفة إلى أن تركيا تطارد وتحاكم الجماعات التركية المنشقة من دون هوادة، وتصفهم بالإرهابيين، بينما تسمح للإرهابيين الفعليين بالعمل بحرية على الأراضي التركية.



