اليوم.. العرض الخاص لفيلم بالصدفة لـ كارول سماحة

يقام العرض الخاص لفيلم "بالصدفة" لكارول سماحة، اليوم، الأربعاء، بسينما سوق بيروت "سينما سيتي"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً قبل طرحه للجمهور فى دور العرض السينمائية اللبنانية، ومن المقرر حضور جميع أبطال الفيلم.



"بالصدفة" بطولة كارول سماحة بجانب كل من بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، والفيلم من إخراج باسم كريستو.



كما طرحت كارول، مؤخرا الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل اسم "بتأمن بالصدفة"، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.